Oggi 15 maggio, Sant’Isidoro l’agricoltore: salva miracolosamente un bambino (Di domenica 15 maggio 2022) A lui è attribuito un miracolo compiuto verso un bambino caduto disgraziatamente nel pozzo. Ma non solo, tiene un comportamento esemplare di lavoratore, insieme alla moglie, anche lei Beata, lavora con fatica nei campi, raccogliendo sempre con gratitudine e pazienza, il frutto del proprio lavoro. È un vero modello di cristiano contadino, tanto da esser L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 15 maggio 2022) A lui è attribuito un miracolo compiuto verso uncaduto disgraziatamente nel pozzo. Ma non solo, tiene un comportamento esemplare di lavoratore, insieme alla moglie, anche lei Beata, lavora con fatica nei campi, raccogliendo sempre con gratitudine e pazienza, il frutto del proprio lavoro. È un vero modello di cristiano contadino, tanto da esser L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

ItaliaViva : Non perdetevi la puntata di oggi pomeriggio di 'Verissimo'. Ospite d'eccezione: @matteorenzi ???14 maggio ??Canale… - pdnetwork : Insieme oggi a Milano per rilanciare la battaglia sul #DDLZan. Dalle piazze al Parlamento #Nonciarrendiamo. Pross… - AmbCina : Il 7 maggio 1999, un bombardiere statunitense delle forze #NATO colpì l'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese… - alkhimiyah : RT @RiccardoNoury: Oggi, 15 maggio, è la Giornata internazionale dell'obiezione di coscienza al servizio militare, un diritto umano fondame… - BenedettaPetru6 : RT @Alessan42745900: Anche oggi 15 maggio 2022 il governo draghi rappresenta il più grande cumulo di merda mai verificatosi in italia??. Cap… -