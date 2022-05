Non c’è nulla di male nell’essere contenti che Insigne non giocherà più nel Napoli (Di domenica 15 maggio 2022) Non è lesa maestà né irriconoscenza tirare un sospiro di sollievo perché Insigne sta andando via dal Napoli. In una tifoseria in cui non pochi considerano Ancelotti fortunato o non adeguato, ci sembra che ci sia ampio spazio dialettico per coloro i quali proprio non ce l’hanno fatta a innamorarsi del 24. Che alla fine della fiera ci sembra un buon giocatore che ha fatto un’ottima carriera. Dotato di eccellente tecnica di base, soprattutto nello stop, sfavorito dalla struttura fisica, può esibire con orgoglio le sue 54 presenze in Nazionale (Juliano, per dirne una, si è fermato a 18) dove gli hanno assegnato persino la maglia numero dieci. Insigne il suo l’ha fatto. Anche molto più del suo. Ha segnato 122 gol in maglia azzurra, meglio di lui solo Mertens. Può guardarsi alle spalle con soddisfazione. Probabilmente è stato condannato da ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 15 maggio 2022) Non è lesa maestà né irriconoscenza tirare un sospiro di sollievo perchésta andando via dal. In una tifoseria in cui non pochi considerano Ancelotti fortunato o non adeguato, ci sembra che ci sia ampio spazio dialettico per coloro i quali proprio non ce l’hanno fatta a innamorarsi del 24. Che alla fine della fiera ci sembra un buon giocatore che ha fatto un’ottima carriera. Dotato di eccellente tecnica di base, soprattutto nello stop, sfavorito dalla struttura fisica, può esibire con orgoglio le sue 54 presenze in Nazionale (Juliano, per dirne una, si è fermato a 18) dove gli hanno assegnato persino la maglia numero dieci.il suo l’ha fatto. Anche molto più del suo. Ha segnato 122 gol in maglia azzurra, meglio di lui solo Mertens. Può guardarsi alle spalle con soddisfazione. Probabilmente è stato condannato da ...

