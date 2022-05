Noemi, «Free the nipple»: il selfie in ascensore fa impazzire i fan (Di domenica 15 maggio 2022) Al grido «Free the nipple» Noemi pubblica una serie di foto su Instagram tra cui un selfie in ascensore dove sfoggia un look sexy e consapevole: libero dal tabù secondo cui le forme anche quelle del capezzolo debbano essere censurate. E così la cantante condivide con i fan anche un’immagine in maglietta aderente e senza reggiseno. Scatti apprezzati da molti tra cui due colleghe: Jo Squillo che commenta con un cuoricino e Elisa che concorda con la scelta dell’artista e scrive «agreed». Free the nipple è un movimento lanciato nel 2012 dalla regista Lina Esco che iniziò una campagna contro la censura del capezzolo femminile con un documentario su se stessa in Senza veli per le strade di New York. L’intenzione della filmmaker era di porre l’attenzione su una questione di ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 15 maggio 2022) Al grido «thepubblica una serie di foto su Instagram tra cui unindove sfoggia un look sexy e consapevole: libero dal tabù secondo cui le forme anche quelle del capezzolo debbano essere censurate. E così la cantante condivide con i fan anche un’immagine in maglietta aderente e senza reggiseno. Scatti apprezzati da molti tra cui due colleghe: Jo Squillo che commenta con un cuoricino e Elisa che concorda con la scelta dell’artista e scrive «agreed».theè un movimento lanciato nel 2012 dalla regista Lina Esco che iniziò una campagna contro la censura del capezzolo femminile con un documentario su se stessa in Senza veli per le strade di New York. L’intenzione della filmmaker era di porre l’attenzione su una questione di ...

