Napoli-Genoa, il gesto di Mertens zittisce i nordisti: Guardate ed imparate (Di domenica 15 maggio 2022) Mertens protagonista in Napoli-Genoa, il belga protagonista di un episodio da rigore ammette che il penalty non c’era. Napoli-Genoa, match valido per la trentasettesima e penultima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 3-0, frutto delle reti di Osimhen, Insigne su rigore e Lobotka. Gara arbitrata da Michael Fabbri di Ravenna. Con questo risultato gli azzurri sono certi di chiudere il campionato al terzo posto, mentre i rossoblù sono ormai a un passo dalla Serie B. Oltre a Insigne l’altro protagonista della giornata è stato Dries Mertens, ricordato anche da Spalletti in conferenza stampa. Il belga pur non segnando è stato autore di un gesto meraviglioso che riappacifica la gente con il gioco del calcio. Troppo spesso in questo campionato abbiamo vissuto ... Leggi su napolipiu (Di domenica 15 maggio 2022)protagonista in, il belga protagonista di un episodio da rigore ammette che il penalty non c’era., match valido per la trentasettesima e penultima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 3-0, frutto delle reti di Osimhen, Insigne su rigore e Lobotka. Gara arbitrata da Michael Fabbri di Ravenna. Con questo risultato gli azzurri sono certi di chiudere il campionato al terzo posto, mentre i rossoblù sono ormai a un passo dalla Serie B. Oltre a Insigne l’altro protagonista della giornata è stato Dries, ricordato anche da Spalletti in conferenza stampa. Il belga pur non segnando è stato autore di unmeraviglioso che riappacifica la gente con il gioco del calcio. Troppo spesso in questo campionato abbiamo vissuto ...

Advertising

DiMarzio : .@GenoaCFC, le parole del presidente Zangrillo dopo la sconfitta col @sscnapoli - DAZN_IT : L'ultima di Insigne è un trionfo per il Napoli: 3-0 al Genoa con i gol di Osimhen, del capitano e di Lobotka ?? Na… - SkySport : NAPOLI-GENOA 3-0 Risultato finale ? ? #Osimhen (32') ? rig. #Insigne (65') ? #Lobotka (81') ? ?… - Fprime86 : RT @SkySport: NAPOLI-GENOA 3-0 Risultato finale ? ? #Osimhen (32') ? rig. #Insigne (65') ? #Lobotka (81') ? ? - Fprime86 : RT @SkySport: Insigne, addio in lacrime al Napoli: 'Lascio una famiglia, non vi dimenticherò mai' #SkySport #SerieA #SkySerieA #NapoliGenoa… -