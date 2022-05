(Di domenica 15 maggio 2022) Non era così che Sinisaimmaginava l'ultima casalinga della stagione. Il Bologna perde 3 - 1 con il Sassuolo e la rabbia è palese: "Dopo Veneziachiuso mentalmente la stagione e si ...

Advertising

Ansa_ER : Mihajlovic, 'Abbiamo mollato, mi dispiace'. Dionisi: 'Grande gruppo, meritiamo di chiudere alla grande' #ANSA - glooit : Mihajlovic, 'Abbiamo mollato, mi dispiace' leggi su Gloo - sportli26181512 : Bologna-Sassuolo, Mihajlovic: 'Oggi andavamo a 2 all'ora, sconfitta meritata': L'allenatore rossoblù ha commentato… - sportli26181512 : Bologna, Mihajlovic: 'Sconfitta meritata, non si possono fare queste figure' - serieAnews_com : ?? #BolognaSassuolo, in conferenza #Mihajlovic appare molto insoddisfatto: 'Abbiamo finito. Andavamo a due all'ora e… -

Non era così che Sinisaimmaginava l'ultima casalinga della stagione. Il Bologna perde 3 - 1 con il Sassuolo e la rabbia è palese: "Dopo Veneziachiuso mentalmente la stagione e si è visto oggi. Di fronte ......loraggiunto. Il pubblico si sarebbe meritato di più, la squadra era con la testa altrove e il Sassuolo ha dimostrato di essere più forte di noi". Queste le dichiarazioni di Sinisa...Non era così che Sinisa Mihajlovic immaginava l'ultima casalinga della stagione. Il Bologna perde 3-1 con il Sassuolo e la rabbia è palese: "Dopo Venezia abbiamo chiuso mentalmente la stagione e si è ...Il tecnico del Bologna: 'Non sono soddisfatto, Sassuolo più forte di noi' BOLOGNA (ITALPRESS) - 'Non sono soddisfatto. A Venezia abbiamo chiuso ...