L'omaggio della Giostra a Pietri (Di domenica 15 maggio 2022) Comune e 40 membri del mondo della Giostra, tra quartieri, Musici, Sbandieratori, Signa Arretii, all'Isola d'Elba per rendere omaggio alla tomba di Giuseppe Pietri. Nato a Sant'Ilario in Campo il 6 ... Leggi su lanazione (Di domenica 15 maggio 2022) Comune e 40 membri del mondo, tra quartieri, Musici, Sbandieratori, Signa Arretii, all'Isola d'Elba per renderealla tomba di Giuseppe. Nato a Sant'Ilario in Campo il 6 ...

Advertising

VincenzoDeLuca : Salutiamo la carovana del @giroditalia, la cui tappa di oggi si svolge totalmente in Campania, nel circuito tra Nap… - BeltramoPaolo : RT @francofontana43: Raccolti in un ponderoso volume sessant’anni di interventi di Umberto Eco sull’arte. Un omaggio a un grande protagonis… - ZPeppem : RT @francofontana43: Raccolti in un ponderoso volume sessant’anni di interventi di Umberto Eco sull’arte. Un omaggio a un grande protagonis… - francofontana43 : Raccolti in un ponderoso volume sessant’anni di interventi di Umberto Eco sull’arte. Un omaggio a un grande protago… - MinaRaia1 : @d_bruni___ @bewstweet La canzone non parla proprio della guerra ma è un omaggio alla madre del cantante... Almeno… -