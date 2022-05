Lecce, Baroni: «Cavalcata difficile. Futuro? C’è voglia di proseguire insieme» (Di domenica 15 maggio 2022) L’allenatore del Lecce Baroni ha parlato della Cavalcata promozione e del suo Futuro Marco Baroni, allenatore del Lecce, ai microfoni di SkySport 24 ha parlato della Cavalcata promozione e del suo Futuro in giallorosso. PROMOZIONE – «È stata una Cavalcata difficile e complicata. Siamo partiti con un progetto che prevedeva la valorizzazione della rosa, però ci siamo subito resi conto che avevamo un ottimo organico e un gruppo di ragazzi straordinari” ha aggiunto l’allenatore dei salentini. È stato uno dei campionati più difficili. C’erano tante squadre costruite per vincere e il motivo d’orgoglio è anche aver portato avanti un’idea di lavoro, assieme a un pubblico straordinario che nelle ultime partite, con lo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 15 maggio 2022) L’allenatore delha parlato dellapromozione e del suoMarco, allenatore del, ai microfoni di SkySport 24 ha parlato dellapromozione e del suoin giallorosso. PROMOZIONE – «È stata unae complicata. Siamo partiti con un progetto che prevedeva la valorizzazione della rosa, però ci siamo subito resi conto che avevamo un ottimo organico e un gruppo di ragazzi straordinari” ha aggiunto l’allenatore dei salentini. È stato uno dei campionati più difficili. C’erano tante squadre costruite per vincere e il motivo d’orgoglio è anche aver portato avanti un’idea di lavoro, assieme a un pubblico straordinario che nelle ultime partite, con lo ...

Advertising

sportli26181512 : Lecce, Baroni: 'Futuro? C'è voglia di proseguire insieme': Il tecnico: 'Ci troveremo in settimana per parlarne. E'… - serieB123 : Lecce, Baroni: 'Futuro? C'è voglia di proseguire insieme' - sportface2016 : #Lecce, Marco #Baroni: 'Tornati in paradiso. Futuro? C'è la voglia di continuare assieme' - VaneJuice2 : Sei bella come il Lecce di Marco Baroni - sscalcionapoli1 : Lecce, Baroni omaggia Gianni Di Marzio: “Ci sei anche tu dentro questa vittoria” -