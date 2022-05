Highlights e gol Milan-Atalanta 2-0: Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 15 maggio 2022) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Milan-Atalanta 2-0, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2021/2022. E’ la madre di tutte le partite, i rossoneri devono far punti per tenere il destino nelle proprie mani e i nerazzurri vogliono vincere per l’Europa League. Nel secondo tempo Leao e Theo Hernandez firmano la vittoria che potrebbe valere lo scudetto. Di seguito le immagini salienti. LE PAGELLE COMBINAZIONI SCUDETTO SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) Ilcon glie i gol di2-0, match valido per la trentasettesima giornata di. E’ la madre di tutte le partite, i rossoneri devono far punti per tenere il destino nelle proprie mani e i nerazzurri vogliono vincere per l’Europa League. Nel secondo tempo Leao e Theo Hernandez firmano la vittoria che potrebbe valere lo scudetto. Di seguito le immagini salienti. LE PAGELLE COMBINAZIONI SCUDETTO SportFace.

Advertising

SerieA : HIGHLIGHTS | #Brekalo realizza il gol della vittoria per il @TorinoFC_1906! ????? #VeronaTorino 0-1 #SerieATIM?? #WeAreCalcio - infoitsport : Bologna-Sassuolo 1-3, highlights. Doppietta di Scamacca, sesto gol per Orsolini - sportli26181512 : Napoli-Genoa: video, gol e highlights: Nel giorno della festa di Insigne, alla sua ultima partita nel suo stadio, i… - sportli26181512 : West Ham-Manchester City 2-2: video, gol e highlights: La squadra di Guardiola va sotto di due reti nel primo tempo… - PicenoTime : Bologna-Sassuolo 1-3, highlights. Doppietta di #Scamacca, sesto gol per #Orsolini -