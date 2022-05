Francesca Barra e Claudio Santamaria in Grecia, prima vacanza con Atena (Di domenica 15 maggio 2022) Una vacanza a sorpresa, un viaggio inaspettato che Claudio Santamaria ha regalato a sua moglie Francesca Barra. “Ho messo in valigia il bikini e il maglione” ha scritto la giornalista dall’aeroporto, ancora ignara della destinazione. La meta prescelta, si è scoperto alla fine, era Corfù, dove la coppia si sta godendo qualche giorno di sole insieme alla loro piccola Atena, nata a febbraio. Sono giornate all’insegna dell’amore e dell’allegria tra coccole al sole e balli scAtenati la sera. Francesca racconta la prima vacanza di Atena ai follower postando dalla Grecia le immagini più belle. Lei e Claudio sono innamorati pazzi, e felicissimi con la loro figlia. Le foto ... Leggi su blog.libero (Di domenica 15 maggio 2022) Unaa sorpresa, un viaggio inaspettato cheha regalato a sua moglie. “Ho messo in valigia il bikini e il maglione” ha scritto la giornalista dall’aeroporto, ancora ignara della destinazione. La meta prescelta, si è scoperto alla fine, era Corfù, dove la coppia si sta godendo qualche giorno di sole insieme alla loro piccola, nata a febbraio. Sono giornate all’insegna dell’amore e dell’allegria tra coccole al sole e balli scti la sera.racconta ladiai follower postando dallale immagini più belle. Lei esono innamorati pazzi, e felicissimi con la loro figlia. Le foto ...

