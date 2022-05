Eurovision Song Contest 2022: le pagelle di Lucia e Michele Monina (Di domenica 15 maggio 2022) pagelle DI Michele Mika 6 Per essere uno che è diventato famoso perché ci diceva che voleva essere come Grace Kelly vederlo lì sul palco, sottotono, dimesso, l’aria vagamente da prete, un Don Matteo che però porta pure male gli anni, non è che mi sembra ci sia molto da essere contenti. E dire che sulla carta era quello con più esperienza su questo fronte, cioè sul fare show internazionali, e che almeno il problema della lingua, a differenza della Pausini, non ce l’ha mai avuto. Poi si mette a cantare le sue canzoni e di colpo cambia pelle, tornando il ghepardo di una volta. Bene. Ma non benissimo. Alessandro Cattelan 7 Partito in sordina, anche causa copione, nella prima serata, Cattelan si è letteralmente mangiato il palco, dimostrando di essere un conduttore di clase e che, se non gigioneggia troppo provando a fare Jimmy Fallon, potrebbe ... Leggi su optimagazine (Di domenica 15 maggio 2022)DIMika 6 Per essere uno che è diventato famoso perché ci diceva che voleva essere come Grace Kelly vederlo lì sul palco, sottotono, dimesso, l’aria vagamente da prete, un Don Matteo che però porta pure male gli anni, non è che mi sembra ci sia molto da essere contenti. E dire che sulla carta era quello con più esperienza su questo fronte, cioè sul fare show internazionali, e che almeno il problema della lingua, a differenza della Pausini, non ce l’ha mai avuto. Poi si mette a cantare le sue canzoni e di colpo cambia pelle, tornando il ghepardo di una volta. Bene. Ma non benissimo. Alessandro Cattelan 7 Partito in sordina, anche causa copione, nella prima serata, Cattelan si è letteralmente mangiato il palco, dimostrando di essere un conduttore di clase e che, se non gigioneggia troppo provando a fare Jimmy Fallon, potrebbe ...

