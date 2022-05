Errore, calcolo o trappola: Putin e l’allargamento della Nato (Di domenica 15 maggio 2022) L’adesione di Finlandia e Svezia continua a essere al centro del dibattito internazionale. L’ingresso nell’Alleanza Atlantica sembra essere quasi certo, anche se si avvertono dei timidi scricchiolii dentro l’apparentemente granitico blocco occidentale. Uno, in particolare, quello provocato dalle dichiarazioni del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che ha fatto capire di voler condizionare l’ok all’adesione dei InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 15 maggio 2022) L’adesione di Finlandia e Svezia continua a essere al centro del dibattito internazionale. L’ingresso nell’Alleanza Atlantica sembra essere quasi certo, anche se si avvertono dei timidi scricchiolii dentro l’apparentemente granitico blocco occidentale. Uno, in particolare, quello provocato dalle dichiarazioni del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che ha fatto capire di voler condizionare l’ok all’adesione dei InsideOver.

Advertising

citrepiotta : @_paolone_3 @rafiogo appena ho corretto un errore di calcolo tra una risata e l'altra è nato l'amore - VedeleAngela : RT @calchi963: @MMaXXprIIme Ti faccio ridere IMU pagata nei termini e cifra esatta come da calcolo. Sulla prima rata pagati 40 centesimi in… - MariaCr68567895 : RT @calchi963: @MMaXXprIIme Ti faccio ridere IMU pagata nei termini e cifra esatta come da calcolo. Sulla prima rata pagati 40 centesimi in… - Pholey_vn : RT @calchi963: @MMaXXprIIme Ti faccio ridere IMU pagata nei termini e cifra esatta come da calcolo. Sulla prima rata pagati 40 centesimi in… - Alessia15_45 : RT @calchi963: @MMaXXprIIme Ti faccio ridere IMU pagata nei termini e cifra esatta come da calcolo. Sulla prima rata pagati 40 centesimi in… -