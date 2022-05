Diffidati Napoli-Genoa, gli azzurri a rischio squalifica in vista dello Spezia (Di domenica 15 maggio 2022) Il Napoli di Luciano Spalletti ospita al Diego Armando Maradona il Genoa di Blessin per la trentasettesima giornata della Serie A 2021/2022. Gli azzurri sono matematicamente qualificati alla prossima Champions e punteranno a blindare il terzo posto in classifica. Solo un giocatore di Spalletti è diffidato e a rischio squalifica in vista dello Spezia: si tratta di Diego Demme. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) Ildi Luciano Spalletti ospita al Diego Armando Maradona ildi Blessin per la trentasettesima giornata della Serie A 2021/2022. Glisono matematicamente qualificati alla prossima Champions e punteranno a blindare il terzo posto in classifica. Solo un giocatore di Spalletti è diffidato e ain: si tratta di Diego Demme. SportFace.

Advertising

ilnapolionline : SERIE A - Spezia-Napoli, occhio ai 4 diffidati. Out contro gli azzurri un titolare di Thiago Motta -… - gaetanovolpe1 : I cori della curva a Napoli onoriamo i diffidati, adl vinci solo tu chest fann nu putimm fa anche almeno nun c’è serven - NotizieFrance : Scampia, volontari riqualificano area di 1200 mq che diventa punto di ritrovo e vengono diffidati dal Comune per a… - ottopagine : Scampia, volontari riqualificano area degradata e vengono diffidati dal Comune #Napoli - zazoomblog : Diffidati Torino-Napoli gli azzurri a rischio squalifica in vista del Genoa - #Diffidati #Torino-Napoli #azzurri -