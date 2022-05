C’era una volta la favola Atalanta, ora è tutta cessioni e divorzi (va via anche Gasperini?) (Di domenica 15 maggio 2022) Libero scrive dell’Atalanta giunta ormai a fine ciclo con la proprietà che è cambiata e Gasperini che sembra destinato all’addio. L’Atalanta mancherà la Champions dopo due partecipazioni consecutive alle fasi finali, in Coppa Italia non è andata oltre i quarti e, dovesse arrivare, l’ottavo posto sarebbe il peggior piazzamento dell’era-Gasp in campionato. Il mister ha dichiarato che «tutto è cambiato» nel club, lasciando intendere che il futuro va discusso e capito. È vero che la famiglia Percassi, artefice dell’ascesa soprattutto per essersi affidata anima e corpo all’allenatore (l’addio al Papu come atto di fiducia al mister-manager), resta al comando della società ma ha ceduto la maggioranza al fondo Bain-Capital guidato da Stephen Pagliuca che giustamente ne condizionerà le scelte. Per la successione in panchina, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 15 maggio 2022) Libero scrive dell’giunta ormai a fine ciclo con la proprietà che è cambiata eche sembra destinato all’addio. L’rà la Champions dopo due partecipazioni consecutive alle fasi finali, in Coppa Italia non è andata oltre i quarti e, dovesse arrivare, l’ottavo posto sarebbe il peggior piazzamento dell’era-Gasp in campionato. Il mister ha dichiarato che «tutto è cambiato» nel club, lasciando intendere che il futuro va discusso e capito. È vero che la famiglia Percassi, artefice dell’ascesa soprattutto per essersi affidata anima e corpo all’allenatore (l’addio al Papu come atto di fiducia al mister-manager), resta al comando della società ma ha ceduto la maggioranza al fondo Bain-Capital guidato da Stephen Pagliuca che giustamente ne condizionerà le scelte. Per la successione in panchina, ...

