A 58 anni dalla vittoria è tornata con un abito nero al ginocchio e molta grazia (Di domenica 15 maggio 2022) Gigliola Cinquetti, il «simbolo della storia italiana dell’Eurovision» – come l’ha definita Laura Pausini – è tornata a cantare Non ho l’età a 58 anni dalla vittoria. abito scuro al ginocchio e capelli sciolti sulle spalle, ha reso omaggio a sé stessa e alla canzone con la delicatezza e la compostezza di allora. Un’esibizione sobria, che non ha nascosto un velo di emozione sul finale, quando il Pala Olimpico di Torino le ha tributato un lungo applauso, al quale la cantante ha risposto con un bacio rivolto alla platea. Eurovision: tutti gli italiani da Gigliola Cinquetti a Mahmood guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di domenica 15 maggio 2022) Gigliola Cinquetti, il «simbolo della storia italiana dell’Eurovision» – come l’ha definita Laura Pausini – èa cantare Non ho l’età a 58scuro ale capelli sciolti sulle spalle, ha reso omaggio a sé stessa e alla canzone con la delicatezza e la compostezza di allora. Un’esibizione sobria, che non ha nascosto un velo di emozione sul finale, quando il Pala Olimpico di Torino le ha tributato un lungo applauso, al quale la cantante ha risposto con un bacio rivolto alla platea. Eurovision: tutti gli italiani da Gigliola Cinquetti a Mahmood guarda le foto ...

