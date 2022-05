WWE: Due volti noti hanno sostenuto provini come producer durante questa settimana (Di sabato 14 maggio 2022) Si sa che in WWE, per ogni match, c’è un produttore che si occupa di organizzare nei dettagli l’incontro: nell’ultimo periodo a Stamford ci sono stati alcuni provini e sembrerebbe che ci siano buone notizie per Ariya Daivari, ex membro di 205 Live. Il fratello minore di Shawn Daivari, già membro del backstage della federazione, dopo alcuni provini accanto a produttori “veterani”, ha prodotto il suo primo match in solitaria. Si è trattato di un incontro andato in scena durante Main Event. Salto di livello Lo scorso lunedì a Daivari è stato dato il compito di produrre l’incontro tra Akira Tozawa e Apollo Crews: inoltre, gli era stato anche incaricato di occuparsi del match tra Otis e R-Truth, ma l’incontro è stato in seguito tagliato dalla puntata. Accanto a lui c’è stato Shane Helms (The Hurricane), che ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 14 maggio 2022) Si sa che in WWE, per ogni match, c’è un produttore che si occupa di organizzare nei dettagli l’incontro: nell’ultimo periodo a Stamford ci sono stati alcunie sembrerebbe che ci siano buonezie per Ariya Daivari, ex membro di 205 Live. Il fratello minore di Shawn Daivari, già membro del backstage della federazione, dopo alcuniaccanto a produttori “veterani”, ha prodotto il suo primo match in solitaria. Si è trattato di un incontro andato in scenaMain Event. Salto di livello Lo scorso lunedì a Daivari è stato dato il compito di produrre l’incontro tra Akira Tozawa e Apollo Crews: inoltre, gli era stato anche incaricato di occuparsi del match tra Otis e R-Truth, ma l’incontro è stato in seguito tagliato dalla puntata. Accanto a lui c’è stato Shane Helms (The Hurricane), che ...

