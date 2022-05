Ultime Notizie – Mariupol | Zelensky | “Trattative complesse per evacuare Azovstal”

(Di sabato 14 maggio 2022) La guerra della Russia in Ucraina è entrata in una terza fase, quella del combattimento prolungato. L’analisi è di Viktor Andrusiv, conisgliere del ministro ucraino dell’Interno. La fase uno, ha spiegato ieri sera in televisione, è stata il tentativo di prendere l’Ucraina “in pochi giorni”. Nella seconda i russi ha cercato di accerchiare le forze ucraine per sconfiggerle in alcune zone assediate. Ma ora che nessuna di queste due fasi ha portato i risultati sperati, si è entrati in una terza, che vede i russi cercare di difendere i vantaggi territoriali finora ottenuti. “Questo dimostra che pensano ad una guerra lunga”. Mosca, ragiona Andrusiv, sembra pensare che trascinando la guerra potrà costringere l’Occidente a sedersi al tavolo del negoziato e l’Ucraina ad arrendersi. Proseguono intanto i difficili negoziati sul destino dei soldati ucraini ancora intrappolati ...

Advertising

sole24ore : ?? Il ministro americano della Difesa, #LloydAustin, ha parlato oggi con il suo collega russo, #SergeiShoigu:… - sole24ore : ?? #Finlandia: la #Russia sospenderà domani la fornitura di elettricità. ???? La #Spagna si esprime a favore dell'in… - sole24ore : ?? L’adesione di #Finlandia e #Svezia alla #Nato sarebbe un «errore»: lo ha detto il presidente turco #Erdogan. ??… - TuttoASRoma : Mourinho: “Voglio finire quinto, la Roma è stanca di arbitri e Var” - ilFattoMolfetta : AQUILE MOLFETTA, BIANCOROSSI DETERMINATI A VINCERE CONTRO LA FUTURA PER RESTARE IN A2 -

ANCONA - 'Le Marche risultano tra le regioni più arretrate sotto il profilo della trasformazione digitale'. L'indicazione è emersa dallo studio, curato e presentato ieri da Camera Marche e sistema ...MACERATA - Edizione del rilancio doveva essere e così è stato. Gli Aperitivi europei hanno fatto centro con un crescendo di presenze iniziato mercoledì e aumentato col passare dei giorni fino alla ...SASSARI. Le immagini dell’ospedale Cardarelli di Napoli, con le barelle raggrumate come tante macchine in doppia fila in corridoi striminziti, sono in verità l’immagine di una sanità in crisi su larga ...Un no secco all’impianto eolico off shore. A sottolinearlo è il candidato sindaco Stefano Caldari anche se il proponente, Energia Wind 2020, ha modificato il progetto allontanando le pale dalla costa.