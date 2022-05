Udinese - Spezia 2 - 3, aquilotti in delirio: è salvezza (Di sabato 14 maggio 2022) In svantaggio, la ribalta grazie all'ingresso di Ferrer che serve a Verde e Gyasi pareggio e sorpasso. Maggiore la chiude, poi Pablo Mari ... Leggi su lanazione (Di sabato 14 maggio 2022) In svantaggio, la ribalta grazie all'ingresso di Ferrer che serve a Verde e Gyasi pareggio e sorpasso. Maggiore la chiude, poi Pablo Mari ...

Advertising

sportli26181512 : Udinese, Cioffi: 'Le basi ci sono, bisogna costruirci sopra': Il tecnico: 'Non era la nostra partita, sciupate tant… - sportsstartz : #SerieA FT: Hellas Verona 0-1 Torino Udinese 2-3 Spezia #sportsstartznews - messina_oggi : Lo Spezia vince 3-2 a Udine e festeggia la salvezzaUDINE (ITALPRESS) - E' lo Spezia a far festa al 'Friuli' nel mat… - fioranialex : #UDINESE #SPEZIA 2-3 #THIAGO #MOTTA 'SE NON MI INVITANO MI INCAZZ..!' #UdineseSpezia #SerieA ...… - LolloDiuks93 : RT @CucchiRiccardo: Con la vittoria sull' #Udinese lo #Spezia conquista il diritto a disputare il terzo campionato consecutivo in #SerieA.… -