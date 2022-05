“Triplo colpo sul trono”. UeD, Maria De Filippi fa sul serio: scelti nomi importanti (Di sabato 14 maggio 2022) Maria De Filippi è pronta ad un Triplo colpo per Uomini e Donne. Il lavoro della conduttrice televisiva non si arresta mai e, nonostante l’attuale stagione sia agli sgoccioli, Queen Mary è pronta a stupire ancora. Sul trono potrebbero infatti giungere tre volti già noti al pubblico. Se si dovessero concretizzare questi obiettivi, si tratterebbe sicuramente di qualcosa di davvero importante messo a segno dalla regina di Mediaset, che anno dopo anno è sempre in grado di riscuotere successi incredibili. Ma oltre alle trattative in piedi di Maria De Filippi per rendere Uomini e Donne sempre più accattivante, un ex cavaliere del dating show, Marcello Messina, ha annunciato di essersi lasciata con Viviana: “Non c’è un colpevole per la fine di questo rapporto. In questo ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 14 maggio 2022)Deè pronta ad unper Uomini e Donne. Il lavoro della conduttrice televisiva non si arresta mai e, nonostante l’attuale stagione sia agli sgoccioli, Queen Mary è pronta a stupire ancora. Sulpotrebbero infatti giungere tre volti già noti al pubblico. Se si dovessero concretizzare questi obiettivi, si tratterebbe sicuramente di qualcosa di davvero importante messo a segno dalla regina di Mediaset, che anno dopo anno è sempre in grado di riscuotere successi incredibili. Ma oltre alle trattative in piedi diDeper rendere Uomini e Donne sempre più accattivante, un ex cavaliere del dating show, Marcello Messina, ha annunciato di essersi lasciata con Viviana: “Non c’è un colpevole per la fine di questo rapporto. In questo ...

