Supermodel, Maneskin: testo, traduzione e significato (Di sabato 14 maggio 2022) Supermodel è la nuova canzone dei Maneskin, che ascoltiamo live per la prima volta a Eurovision 2022: scopriamo testo, traduzione e cosa significa il brano. su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di sabato 14 maggio 2022)è la nuova canzone dei, che ascoltiamo live per la prima volta a Eurovision 2022: scopriamoe cosa significa il brano. su Donne Magazine.

Advertising

Agenzia_Ansa : I Maneskin: 'Gli artisti si espongano, sull'Ucraina non si possono avere incertezze'. La band sarà ospite della fin… - IlContiAndrea : Le controfigure dei #Maneskin sul palco (col pubblico sbigottito) mentre in playback cantano #Supermodel. Scena fan… - valyrianperrie : RT @silviapisanoo: 'eh ma il vostro successo è iniziato dall'eurovision song contest' Damiano precisa 'no da Sanremo' FUCK OFF haterZzZzZ… - ilmessaggeroit : Maneskin: testo, traduzione e significato di Supermodel. Il nuovo singolo presentato all'Eurovision 2022 - HeppiJei : RT @serenarainis: Stasera finale #Eurovision , meraviglie il palco di Torino, l'Italia e il mondo vi aspettano #maneskin #SUPERMODEL htt… -