Ponte tibetano e parco speleologico delle miniere | così Dossena vuole rilanciare l’intera Val Brembana

simo3loves : @chittarid Noi abbiamo raggiunto le Murge attraverso il ponte tibetano. Viste che riempiono gli occhi e soprattutt… - ValBrembanaWeb : Dossena, inaugurati Parco minerario e Ponte tibetano. “Attrattive turistiche per il lavoro” (foto)… - buongior1 : NUOVO PONTE TIBETANO A DOSSENA - webecodibergamo : S’inaugura il ponte tibetano ma per salirci c’è da attendere - tanglangviaggi : ??Ponte Tibetano in Valtellina e l'Antico Borgo di Morbegno ???? ?? ?Gita in Giornata ???????????? - ?????? - ?????????????? ??Date di… -

SiViaggia

Ma la cosa più interessante è che per arrivare al primoè necessario percorrere i vicoli del borgo stesso: uno scenario incantevole, fiabesco, un vero mix si storia antica e natura. ...Iniziato lo scorso anno, è pronto per essere attraversato - per chi ha il coraggio di farlo - ilpiù lungo del mondo . E non bisogna andare molto lontano per trovarlo perché il nuovodei record si trova in Lombardia. Registrati a SiViaggia per continuare a leggere questo ... È in Italia il ponte tibetano più lungo al mondo Il progetto è stato realizzato grazie al contributo di Regione Lombardia e di Cassa Depositi e Prestiti che ha stipulato con il Comune un finanziamento per la realizzazione del ponte tibetano.Il taglio del nastro 120 metri di altezza e 505 metri di lunghezza in totale sicurezza per vivere un’esperienza unica e mozzafiato. Oppure un percorso ad anello di 1 km a 100 metri sotto terra per un ...