“Ora ci siamo davvero”. Can Yaman, la notizia più bella: succede per la prima volta (Di sabato 14 maggio 2022) Adesso può sicuramente tirare un bel sospiro di sollievo Can Yaman. L’attore originario della Turchia è stato al centro di diverse indiscrezioni non proprio entusiasmanti nell’ultimo periodo, ma adesso Mediaset ha preso la sua decisione. E siamo certi che i numerosi fan di lui saranno molto felici di apprendere questa notizia tanto attesa. Le speranze del pubblico si sono trasformate in realtà e ora non resta che far partire il cosiddetto countdown prima di poter ammirare le gesta del turco. A proposito di Can Yaman e Mediaset, si è vociferato anche della possibilità che lui potesse prendere parte alla nuova versione vip di Uomini e Donne. Le ultime indiscrezioni hanno rivelato che l’attore originario della Turchia non ha relazioni sentimentali in corso, quindi sarebbe un nome ben spendibile anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 14 maggio 2022) Adesso può sicuramente tirare un bel sospiro di sollievo Can. L’attore originario della Turchia è stato al centro di diverse indiscrezioni non proprio entusiasmanti nell’ultimo periodo, ma adesso Mediaset ha preso la sua decisione. Ecerti che i numerosi fan di lui saranno molto felici di apprendere questatanto attesa. Le speranze del pubblico si sono trasformate in realtà e ora non resta che far partire il cosiddetto countdowndi poter ammirare le gesta del turco. A proposito di Cane Mediaset, si è vociferato anche della possibilità che lui potesse prendere parte alla nuova versione vip di Uomini e Donne. Le ultime indiscrezioni hanno rivelato che l’attore originario della Turchia non ha relazioni sentimentali in corso, quindi sarebbe un nome ben spendibile anche ...

