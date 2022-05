Omicron 4 e 5: i sintomi sono cambiati, fate attenzione a questi segnali (Di sabato 14 maggio 2022) Chi pensava che con la fine dello stato d’emergenza fosse svanito il Covid-19, in realtà pensava male. Il virus circola ancora nel nostro paese e in tutto il mondo. Adesso i sintomi sono anche diversi. Le nuove varianti, Omicron 4 e 5, presentano segnali diverso rispetto a quelli a cui ormai siamo abituati. In questo articolo vi sveliamo tutto nei minimi dettagli. (Continua dopo la foto…) Cos’è la variante Omicron Omicron è una variante del temutissimo Coronavirus, morbo letale che da oltre due anni segna le nostre vite. La variante è stata rilevata per la prima volta in Botswana il 9 novembre 2021. Essa è stata nominata con la lettera greca Omicron e classificata immediatamente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come VOC, ovvero variante preoccupante, per ... Leggi su tvzap (Di sabato 14 maggio 2022) Chi pensava che con la fine dello stato d’emergenza fosse svanito il Covid-19, in realtà pensava male. Il virus circola ancora nel nostro paese e in tutto il mondo. Adesso ianche diversi. Le nuove varianti,4 e 5, presentanodiverso rispetto a quelli a cui ormai siamo abituati. In questo articolo vi sveliamo tutto nei minimi dettagli. (Continua dopo la foto…) Cos’è la varianteè una variante del temutissimo Coronavirus, morbo letale che da oltre due anni segna le nostre vite. La variante è stata rilevata per la prima volta in Botswana il 9 novembre 2021. Essa è stata nominata con la lettera grecae classificata immediatamente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come VOC, ovvero variante preoccupante, per ...

