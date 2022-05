Napoli-Genoa, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming (Di sabato 14 maggio 2022) Il Napoli per blindare il terzo posto dall’assalto della Juventus oggi lontana quattro punti, il Genoa per tentare la disperata impresa salvezza, sono due i punti da recuperare sulla Salernitana. Al Maradona va in scena una gara ricca di temi... Leggi su europa.today (Di sabato 14 maggio 2022) Ilper blindare il terzo posto dall’assalto della Juventus oggi lontana quattro punti, ilper tentare la disperata impresa salvezza, sono due i punti da recuperare sulla Salernitana. Al Maradona va in scena una gara ricca di temi...

sportmediaset : Insigne, col Genoa l'ultima al Maradona: 'Sono tre giorni che piango' #insigne #napoligenoa #stadiomaradona… - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa, la carica degli oltre mille per la sfida al Napoli - charliemchouse : Genoa, la carica degli oltre mille per la sfida al Napoli - SportdelSud : ???? #NapoliGenoa di domenica rievoca i ricordi di un gemellaggio nato quasi per caso. Da un '#errore' di… - sowmyasofia : Napoli – Genoa: pronostico e possibili formazioni -