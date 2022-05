Milano, le aggressioni verso le donne aumentate del 7%. De Corato: serve l’esercito nelle strade (Di sabato 14 maggio 2022) “Dalle violenze sessuali in Duomo di Capodanno continua l’escalation di aggressioni verso le donne, spesso commesse da nordafricani”. Lo dichiara in una nota l’assessore regionale lombardo alla Sicurezza, Riccardo De Corato, commentando l’arresto a Milano di un uomo che ha aggredito vicino alla Stazione Centrale tre 19enni. Ha poi riferito che “a Milano questa tipologia di reato è in aumento del 7%”. Secondo l’assessore “i controlli delle forze dell’ordine sono insufficienti. La presenza dell’esercito sulle strade sarebbe un ottimo deterrente anche per prevenire questi episodi”. E proprio a questo scopo è stata avviata una raccolta di firme tra i cittadini milanesi che sta dando buoni risultati. “Sabato mattina al mercato di via Arcangeli in zona San ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 14 maggio 2022) “Dalle violenze sessuali in Duomo di Capodanno continua l’escalation dile, spesso commesse da nordafricani”. Lo dichiara in una nota l’assessore regionale lombardo alla Sicurezza, Riccardo De, commentando l’arresto adi un uomo che ha aggredito vicino alla Stazione Centrale tre 19enni. Ha poi riferito che “aquesta tipologia di reato è in aumento del 7%”. Secondo l’assessore “i controlli delle forze dell’ordine sono insufficienti. La presenza delsullesarebbe un ottimo deterrente anche per prevenire questi episodi”. E proprio a questo scopo è stata avviata una raccolta di firme tra i cittadini milanesi che sta dando buoni risultati. “Sabato mattina al mercato di via Arcangeli in zona San ...

