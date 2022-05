Metropolitana a Milano, ecco cosa respiri quando arriva il treno: lo studio-choc (Di sabato 14 maggio 2022) «Ma lo sa che ogni due giorni io devo spolverare tutto, ma proprio tutto? Perché qui arriva su un sacco di roba nera». Chi parla è la giornalaia del mezzanino della stazione Amendola, sulla M1. È una limpidissima giornata di primavera, con il sole e un po' di brezza, insolita a Milano. L'apparecchio di cui siamo dotati, che rileva il Pm 2,5 ossia la componente più sottile del particolato atmosferico (più comunemente noto come "polveri sottili"), in superficie dà un valore di 36 microgrammi di Pm2,5 per metro cubo d'aria. Ma sottoterra, nei tunnel delle linee della Metropolitana, tira un'aria un po' diversa. Appena scendiamo, sulla banchina il valore sale a 46, neanche poi tanto. Ma, quando si avverte il flusso d'aria spinto in stazione dal treno in arrivo, si impenna a 94. Il convoglio, transitando, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) «Ma lo sa che ogni due giorni io devo spolverare tutto, ma proprio tutto? Perché quisu un sacco di roba nera». Chi parla è la giornalaia del mezzanino della stazione Amendola, sulla M1. È una limpidissima giornata di primavera, con il sole e un po' di brezza, insolita a. L'apparecchio di cui siamo dotati, che rileva il Pm 2,5 ossia la componente più sottile del particolato atmosferico (più comunemente noto come "polveri sottili"), in superficie dà un valore di 36 microgrammi di Pm2,5 per metro cubo d'aria. Ma sottoterra, nei tunnel delle linee della, tira un'aria un po' diversa. Appena scendiamo, sulla banchina il valore sale a 46, neanche poi tanto. Ma,si avverte il flusso d'aria spinto in stazione dalin arrivo, si impenna a 94. Il convoglio, transitando, ...

