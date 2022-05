Lulù Selassié torna a parlare di Manuel e svela la sua versione: “Vorrei solo dirgli che…” (VIDEO) (Di sabato 14 maggio 2022) Lulù Selassié torna in televisione e parla della rottura con Manuel: la princess racconta la sua versione. Ecco cosa è emerso Lulù Selassié è entrata nel cuore di tantissimi italiani nel corso della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La giovane princess nel corso della sua esperienza televisiva ha intrapreso una storia d’amore con il giovane atleta, Manuel Bortuzzo. Alcune settimane fa, l’ex gieffino attraverso un comunicato ha ufficializzato la fine della storia d’amore tra i due. Leggi anche –> delia duran parla di un naufrago de lisola dei famosi e un falso VIDEO La versione dell’ex gieffina… La princess Lulù questo pomeriggio è tornata in televisione a Verissimo dove ha ... Leggi su 361magazine (Di sabato 14 maggio 2022)in televisione e parla della rottura con: la princess racconta la sua. Ecco cosa è emersoè entrata nel cuore di tantissimi italiani nel corso della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La giovane princess nel corso della sua esperienza televisiva ha intrapreso una storia d’amore con il giovane atleta,Bortuzzo. Alcune settimane fa, l’ex gieffino attraverso un comunicato ha ufficializzato la fine della storia d’amore tra i due. Leggi anche –> delia duran parla di un naufrago de lisola dei famosi e un falsoLadell’ex gieffina… La princessquesto pomeriggio èta in televisione a Verissimo dove ha ...

