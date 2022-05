Il Venezia retrocede in Serie B (Di sabato 14 maggio 2022) Il primo verdetto in zona retrocessione arriva oggi. La sfida fra Empoli e Salernitana è terminata 1-1, con i ragazzi di Nicola che tengono... Leggi su calciomercato (Di sabato 14 maggio 2022) Il primo verdetto in zona retrocessione arriva oggi. La sfida fra Empoli e Salernitana è terminata 1-1, con i ragazzi di Nicola che tengono...

Advertising

rendina84 : RT @TuttoFanta: ??il #Venezia retrocede aritmeticamente in #SerieB - ilRomanistaweb : ? Verso #RomaVenezia: la squadra di Soncin retrocede in #SerieB Gli avversari dei giallorossi scenderanno in campo… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - La classifica provvisoria, Salernitana a +2 sul Cagliari: retrocede in Serie B il Venezia - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - La classifica provvisoria, Salernitana a +2 sul Cagliari: retrocede in Serie B il Venezia - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - La classifica provvisoria, Salernitana a +2 sul Cagliari: retrocede in Serie B il Venezia -