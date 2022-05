Il problema degli agenti di Putin in Italia è che non hanno nulla da fare

(Di sabato 14 maggio 2022) Non riesco ad appassionarmi al dibattito attorno all’allarme lanciato dal Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti a proposito di propagandisti russi e figure apparentemente indipendenti, ma anche loro al soldo del Cremlino, che avvelenerebbero la nostra opinione pubblica attraverso i mezzi di comunicazione. Non ho nessuna intenzione di partecipare alla solita campagna di autodifesa della corporazione contro le presunte ingerenze della politica, ma fatico anche a scandalizzarmi per l’ipotesi che un certo numero di giornalisti, intellettuali e cabarettisti, eventualmente, prenda dei soldi perquello che la maggior parte di loro fa comunque gratis. Se domani si scoprisse che l’80 per cento dei nostri opinionisti è a libro paga del Cremlino, personalmente, troverei la notizia molto rassicurante. Ma mi sembra un’ipotesi improbabile, e decisamente ...

