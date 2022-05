Advertising

anteprima24 : ** #Grottaminarda, dopo il commissariamento sfida tra Spera e Barrasso ** -

anteprima24.it

... aree verdi e zone rurali, il Comune dipatrocina una 'Giornata Ecologica' e di '...un breve spazio riservato al dibattito e alle curiosità, intorno alle 10,30, si cimenteranno, ...... giovane poeta e scrittore di, scomparso tragicamente nel gennaio del 2021. Domenica ... Domenico Carrara morì un anno e mezzo fa, il ritrovamento,cinque giorni di ricerche scattate ... Grottaminarda, dopo il commissariamento sfida tra Spera e Barrasso Incendio in galleria sull’A16 Napoli-Bari, tra Avellino Est e Benevento: chiusa l’autostrada in entrambe le direzioni nella tratta tra i ...Grottaminarda – Nell’ambito di una più ampia campagna di sensibilizzazione per il rispetto degli spazi pubblici, del decoro urbano ed in generale per la natura, alla luce dei frequenti atti di incivi ...