Giro d’Italia 2022, tutte le classifiche: Lopez sempre in maglia rosa, Gabburo nella top-10 della graduatoria a punti (Di sabato 14 maggio 2022) CLASSIFICA GENERALE (maglia rosa) 1 LÓPEZ Juan Pedro Trek – Segafredo 32:15:31 2 KÄMNA Lennard BORA – hansgrohe 0:38 3 TAARAMÄE Rein Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 0:58 4 MARTIN Guillaume Cofidis 1:06 5 YATES Simon Team BikeExchange – Jayco 1:42 6 VANSEVENANT Mauri Quick-Step Alpha Vinyl Team 1:47 7 KELDERMAN Wilco BORA – hansgrohe 1:55 8 ALMEIDA João UAE Team Emirates 1:58 9 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 2:00 10 PORTE Richie INEOS Grenadiers 2:04 CLASSIFICA A punti (maglia CICLAMINO) 1 DÉMARE Arnaud 147 Groupama – FDJ 2 GIRMAY Biniam 120 Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 3 CAVENDISH Mark 78 Quick-Step Alpha Vinyl Team 4 VAN DER POEL Mathieu 72 Alpecin-Fenix 5 NIZZOLO Giacomo 54 Israel – Premier Tech 6 GAVIRIA Fernando 54 UAE Team Emirates 7 DE GENDT Thomas 51 Lotto Soudal 8 TAGLIANI Filippo 45 Drone ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) CLASSIFICA GENERALE () 1 LÓPEZ Juan Pedro Trek – Segafredo 32:15:31 2 KÄMNA Lennard BORA – hansgrohe 0:38 3 TAARAMÄE Rein Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 0:58 4 MARTIN Guillaume Cofidis 1:06 5 YATES Simon Team BikeExchange – Jayco 1:42 6 VANSEVENANT Mauri Quick-Step Alpha Vinyl Team 1:47 7 KELDERMAN Wilco BORA – hansgrohe 1:55 8 ALMEIDA João UAE Team Emirates 1:58 9 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 2:00 10 PORTE Richie INEOS Grenadiers 2:04 CLASSIFICA ACICLAMINO) 1 DÉMARE Arnaud 147 Groupama – FDJ 2 GIRMAY Biniam 120 Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 3 CAVENDISH Mark 78 Quick-Step Alpha Vinyl Team 4 VAN DER POEL Mathieu 72 Alpecin-Fenix 5 NIZZOLO Giacomo 54 Israel – Premier Tech 6 GAVIRIA Fernando 54 UAE Team Emirates 7 DE GENDT Thomas 51 Lotto Soudal 8 TAGLIANI Filippo 45 Drone ...

