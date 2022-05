Gabriella Simoni: tutto sulla giornalista che fa tremare Putin (Di sabato 14 maggio 2022) Gabriella Simoni: i rumori della guerra Tututum, tututum… Oltre a quello delle esplosioni, dei missili e delle bombe, la guerra in Ucraina ha anche il rumore dei trolley trascinati dai profughi che lasciano le loro case. “Quel rumore che attraversa il silenzio delle città è un tratto distintivo di questa guerra”, ci racconta Gabriella Simoni, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 14 maggio 2022): i rumori della guerra Tututum, tututum… Oltre a quello delle esplosioni, dei missili e delle bombe, la guerra in Ucraina ha anche il rumore dei trolley trascinati dai profughi che lasciano le loro case. “Quel rumore che attraversa il silenzio delle città è un tratto distintivo di questa guerra”, ci racconta, L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

SoufianSiate : RT @Dark_AsTheNight: Non riesco a capacitarmene. Per noi arabofoni con il sogno del giornalismo, #ShireenAbuAkleh è stata un esempio. Era i… - dovecavolo : RT @Dark_AsTheNight: Non riesco a capacitarmene. Per noi arabofoni con il sogno del giornalismo, #ShireenAbuAkleh è stata un esempio. Era i… - tommicavagna : RT @Dark_AsTheNight: Non riesco a capacitarmene. Per noi arabofoni con il sogno del giornalismo, #ShireenAbuAkleh è stata un esempio. Era i… - dmnpntn : RT @Dark_AsTheNight: Non riesco a capacitarmene. Per noi arabofoni con il sogno del giornalismo, #ShireenAbuAkleh è stata un esempio. Era i… - GoldenSofiaa : RT @Dark_AsTheNight: Non riesco a capacitarmene. Per noi arabofoni con il sogno del giornalismo, #ShireenAbuAkleh è stata un esempio. Era i… -