Futuro di Morata in bilico, l’Atletico non fa sconti (Di sabato 14 maggio 2022) La Juventus continua a lavorare per trattenere lo spagnolo alla corte di Massimiliano Allegri. Tuttavia il Futuro di Morata resta in bilico. Gli spagnoli non hanno intenzione di fare sconti per l’attaccante della nazionale iberica. Futuro di Morata in bilico: richieste eccessive dei Colchoneros? Il destino dell’attaccante classe 92? è sempre più in bilico. La volontà dei bianconeri è quella di accontentare Allegri trattenendo il giocatore. Il problema però si presenta con l’Atletico Madrid, squadra che detiene il cartellino del giocatore ex Real Madrid e Chelsea. L’accordo originario con i Colchoneros era di un prestito biennale, con 10 milioni da versare a fine stagione. Poi c’è il riscatto del giocatore, fissato a 35 milioni. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 14 maggio 2022) La Juventus continua a lavorare per trattenere lo spagnolo alla corte di Massimiliano Allegri. Tuttavia ildiresta in. Gli spagnoli non hanno intenzione di fareper l’attaccante della nazionale iberica.diin: richieste eccessive dei Colchoneros? Il destino dell’attaccante classe 92? è sempre più in. La volontà dei bianconeri è quella di accontentare Allegri trattenendo il giocatore. Il problema però si presenta conMadrid, squadra che detiene il cartellino del giocatore ex Real Madrid e Chelsea. L’accordo originario con i Colchoneros era di un prestito biennale, con 10 milioni da versare a fine stagione. Poi c’è il riscatto del giocatore, fissato a 35 milioni. ...

