Eurovision, il Pala Alpitour esplode di "brividi" per Mahmood e Blanco (Di sabato 14 maggio 2022) Grande attesa per l'esibizione di Blanco e Mahmood all'Eurovision song contest di Torino ma scatta anche l'allarme hacker per bloccare i voti all'Ucraina Leggi su ilgiornale (Di sabato 14 maggio 2022) Grande attesa per l'esibizione diall'song contest di Torino ma scatta anche l'allarme hacker per bloccare i voti all'Ucraina

Advertising

IlContiAndrea : CHE BRIVIDI (e che bello sentire il Pala Olimpico cantarla) bravi ragazzi #Mahmood #Blanco #Escita #ESC2022 #Eurovision - vigilidelfuoco : Tutto pronto e sotto controllo al Pala Olimpico e all'Eurovillage nel parco del Valentino di #Torino per la finale… - lialatricomi : RT @tvblogit: La Spagna ha tirato fuori gli artigli e SloMo fa impazzire il Pala Olimpico di Torino. #Eurovision - GiuliaMorelato1 : RT @221BLokiStreet: STO PIANGENDO IL PALA OLIMPICO È CROLLATO TUTTO ERANO TUTTI LI A CANTARE NON SUCCEDE MA SE SUCCEDE #Eurovision https://… - 1dftzay : Un momento speciale, per la rinascita delle esibizioni live, per la possibilità di avere un'arena a capienza massim… -