Eurovision 2022, applausi per Kalush Orchestra: appello per Ucraina e Mariupol (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – appello per l'Ucraina e Mariupol da parte della Kalush Orchestra a conclusione della loro performance sul palco della finale dell'Eurovision 2022. Nel pomeriggio il video appello del presidente ucraino Zelensky al pubblico europeo a votare per la band Ucraina (nessun Paese può votare per il proprio candidato all'Eurovision Song Contest). Tra folk e hip hop, il brano 'Stefania' è diventato una sorta di inno per la madre patria nei giorni della guerra contro l'invasione russa. L'esibizione del gruppo è stata applauditissima. L'Ucraina ha già vinto due volte l'Eurovision (nel 2004 e nel 2016). L'articolo proviene da Italia Sera.

