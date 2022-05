“Di nascosto…”. Isola dei Famosi, Roger Balduino smaschera Estefania Bernal (Di sabato 14 maggio 2022) Roger Balduino Estafania Bernal, ci sono grosse novità sui due naufraghi protagonisti dell’Isola dei Famosi 2022. Com’è noto, i modelli di questa edizione al reality show hanno iniziato subito una sorta di relazione. Ma l’arrivo in Honduras della ex di lui, Beatriz, ha cambiato le cose. Ma a prescindere dalla ex fidanzata del naufrago, molti già dubitavano della storia d’amore tra Roger Balduino ed Estafania Bernal e nella 16esima diretta dell’Isola dei Famosi è arrivata la conferma. Conferma, udite udite, che ha dato proprio uno dei diretti interessati. Roger Balduino, Estafania Bernal smascherata in diretta C’è stato un confronto tra ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 14 maggio 2022)Estafania, ci sono grosse novità sui due naufraghi protagonisti dell’dei2022. Com’è noto, i modelli di questa edizione al reality show hanno iniziato subito una sorta di relazione. Ma l’arrivo in Honduras della ex di lui, Beatriz, ha cambiato le cose. Ma a prescindere dalla ex fidanzata del naufrago, molti già dubitavano della storia d’amore traed Estafaniae nella 16esima diretta dell’deiè arrivata la conferma. Conferma, udite udite, che ha dato proprio uno dei diretti interessati., Estafaniata in diretta C’è stato un confronto tra ...

