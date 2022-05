Contagi Covid in calo in provincia di Ragusa

(Di sabato 14 maggio 2022)– Tornano a scendere i positivi al19 indi. E’ quanto si evince dai dati forniti oggi, 14 maggio, dal bollettino dell’Asp di.I positivi in totale sono 2784 di cui 2755 si trovano in isolamento domiciliare, 29 ricoverati negli ospedali di, Modica, Vittoria.I guariti salgono a 88.428 mentre i morti sono fermi a 548.Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 278.017 tamponi molecolari, 38.432 test sierologici, 844.307 test rapidi per un totale di 1.160.756.: positivi virus nei 12 Comuni delladi26 Acate101 Chiaramonte Gulfi211 Comiso55 Giarratana166 Ispica502 Modica47 Monterosso204 Pozzallo83481 Santa Croce Camerina122 ...

