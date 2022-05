Caso Fabio Palotti: l’ascensorista sarebbe morto mentre recuperava il telefono (Di sabato 14 maggio 2022) Spuntano nuovi dettagli su quanto accaduto a Fabio Palotti, l’ascensorista 39enne che lo scorso 27 aprile ha perso tragicamente la vita in un incidente sul lavoro. Fabio è infatti rimasto schiacciato dal peso dell’ascensore sul quale stava lavorando. Leggi anche: Funerali Fabio Palotti, domani l’ultimo saluto all’ascensorista morto lo scorso 28 aprile Caso Fabio Palotti: la ricostruzione (non ancora ufficiale) Emergono nuovi elementi sul Caso di Fabio Palotti che permettono di far luce sulla vicenda. L’operaio sarebbe infatti morti nel tentativo di recuperare il cellulare lasciato sul tetto dell’ascensore sul quale aveva appena ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 14 maggio 2022) Spuntano nuovi dettagli su quanto accaduto a39enne che lo scorso 27 aprile ha perso tragicamente la vita in un incidente sul lavoro.è infatti rimasto schiacciato dal peso dell’ascensore sul quale stava lavorando. Leggi anche: Funerali, domani l’ultimo saluto allo scorso 28 aprile: la ricostruzione (non ancora ufficiale) Emergono nuovi elementi suldiche permettono di far luce sulla vicenda. L’operaioinfatti morti nel tentativo di recuperare il cellulare lasciato sul tetto dell’ascensore sul quale aveva appena ...

