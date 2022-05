Barça e Psg piombano su Koulibaly, ma ADL non fa sconti: spunta la cifra (Di sabato 14 maggio 2022) Corriere dello Sport – Ostigard e Saliba come papabili successori di Koulibaly, ma ADL non fa sconti a Barcellona, Psg o le inglesi. Aurelio De … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 14 maggio 2022) Corriere dello Sport – Ostigard e Saliba come papabili successori di, ma ADL non faa Barcellona, Psg o le inglesi. Aurelio De … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

SiamoPartenopei : Koulibaly, ADL non fa sconti a Barça e PSG: c'è la cifra che può farlo vacillare - tuttonapoli : Koulibaly, ADL non fa sconti a Barça e PSG: c'è la cifra che può farlo vacillare - Dogacho13 : @__voorpret Tifo juve ma ho: Napoli, salernitana, Atalanta, galatasaray, real, barca, atletico Madrid, zenith, Lips… - maxibap : @jona_zat @MarkozHT @barakfever Este vato no vio la semi de barca vs chelsea, el penal que no le marcaron a mascherano vs psg. - sigdel_neelesh : @JobIesss vini has goal vs man city,barca,sevilla,sociedad assist vs psg,chelsea,athletico -

Proposta Juventus più che allettante: 'Ufficiale a giugno' Il primo può essere Angel Di Maria, in scadenza col Psg. Come Calciomercato.it vi sta raccontando, ... ci sono pochi dubbi: il 24enne Dembele, che al Barça guadagna qualcosa come 11 - 12 milioni di ... Calcio: Barcellona, Psg su De Jong ma servono 100 milioni De Jong, dal canto suo, non vorrebbe andare via, già nel 2019 disse no al Psg - che gli presentò ... Detto che la priorità resta un attaccante top (Lewandowski, Salah e Manè le piste battute), al Barça ... SPORTFACE.IT Il primo può essere Angel Di Maria, in scadenza col. Come Calciomercato.it vi sta raccontando, ... ci sono pochi dubbi: il 24enne Dembele, che alguadagna qualcosa come 11 - 12 milioni di ...De Jong, dal canto suo, non vorrebbe andare via, già nel 2019 disse no al- che gli presentò ... Detto che la priorità resta un attaccante top (Lewandowski, Salah e Manè le piste battute), al... Calciomercato PSG, la stampa spagnola: "Messi a Parigi anche nella prossima stagione"