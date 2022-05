Under 21, i 12 convocati di Nicolato per lo stage (Di venerdì 13 maggio 2022) L'Under 21 di Paolo Nicolato ha messo nel mirino la qualificazione diretta all'Europeo di categoria. In programma ci sono le ultime... Leggi su calciomercato (Di venerdì 13 maggio 2022) L'21 di Paoloha messo nel mirino la qualificazione diretta all'Europeo di categoria. In programma ci sono le ultime...

Advertising

sportli26181512 : Italia Under 21, i 12 convocati per lo stage da Nicolato: Il Ct della Nazionale U21 ha convocato 12 calciatori per… - TonyMwawasi : RT @SkySport: Italia Under 21, i 12 convocati per lo stage da Nicolato #SkySport #ItaliaU21 #Under21 #Nicolato - SkySport : Italia Under 21, i 12 convocati per lo stage da Nicolato #SkySport #ItaliaU21 #Under21 #Nicolato - sscalcionapoli1 : Italia Under 21, i convocati di Nicolato per lo stage di Tirrenia: c’è Gaetano - TUTTOB1 : Cremonese: 4 giocatori convocati nell'under 21 -