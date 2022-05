Ultime Notizie – Nordcorea, allarme Seul: “Pyongyang verso test nucleare” (Di venerdì 13 maggio 2022) La Corea del Nord “sembra pronta per il suo settimo test nucleare”. Lo scrive l’agenzia sudcoreana Yonhap che cita un funzionario della presidenza di Seul. Secondo la fonte, il test potrebbe essere preceduto da una nuova serie di lanci di missili balistici e il governo di Seul intende definire “piani d’azione molto dettagliati” sulla Corea del Nord e su altre questioni globali e relative alla regione in vista del summit tra il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol e Joe Biden. Il presidente americano sarà in Asia dal 20 al 24 maggio. Ieri Seul ha segnalato il lancio da parte della Corea del Nord di tre missili balistici a corto raggio verso il Mar del Giappone, la 16esima dimostrazione di forza dall’inizio dell’anno. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) La Corea del Nord “sembra pronta per il suo settimo”. Lo scrive l’agenzia sudcoreana Yonhap che cita un funzionario della presidenza di. Secondo la fonte, ilpotrebbe essere preceduto da una nuova serie di lanci di missili balistici e il governo diintende definire “piani d’azione molto dettagliati” sulla Corea del Nord e su altre questioni globali e relative alla regione in vista del summit tra il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol e Joe Biden. Il presidente americano sarà in Asia dal 20 al 24 maggio. Ieriha segnalato il lancio da parte della Corea del Nord di tre missili balistici a corto raggioil Mar del Giappone, la 16esima dimostrazione di forza dall’inizio dell’anno. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...

Advertising

repubblica : Guerra in Ucraina, le ultime notizie: russi in ritirata da Kharkhiv e in difficolta' nel Lugansk. Colpita un'altra… - fanpage : 'La Nato è un'alleanza difensiva, non offensiva. Non c'è alcun intento aggressivo in qualsiasi espansione della Nat… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - marilovesgr33n : Con le ultime notizie del ritiro da Kharkiv, sembrerebbe sia la Russia a resistere nell’attacco dell’Ucraina. - cn1926it : #Cremonese, il DS su #Gaetano: “Vorremmo tenerlo con noi, ma lui ora vuole il #Napoli!” -