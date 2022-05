Ucraina, Salvini: bene Draghi su pace, incontro a inizio settimana (Di venerdì 13 maggio 2022) "Il fatto che Draghi abbia cambiato toni negli ultimi giorni, che abbia parlato con Biden di pace, che inviti Biden a chiamare Putin e che parli di un'Europa che torni sulla via della pace vuol dire ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 13 maggio 2022) "Il fatto cheabbia cambiato toni negli ultimi giorni, che abbia parlato con Biden di, che inviti Biden a chiamare Putin e che parli di un'Europa che torni sulla via dellavuol dire ...

Advertising

fattoquotidiano : L'INVIO DELLE ARMI PESANTI ALL'UCRAINA “Non possiamo pensare che il governo vada avanti da sé, serve un mandato po… - AndreaMarcucci : Mi sembra evidente che sul catasto e sulla guerra in #Ucraina, #Salvini e #Conte abbiano già iniziato la loro campa… - sgamberoMD : RT @OGiannino: Ci sono 2 modi per lavorare alla “pace in Ucraina”. Quello di Draghi, cioè coesi a UE e NATO. E quello di Salvini e Conte, c… - Annathelion : RT @lucianocapone: Dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina Matteo Salvini non ha fatto mai fatto un tweet contro Putin. Mai un attacco, mai… - paolabardelle : RT @MilkoSichinolfi: Le acrobazie di Salvini non mi sorprendono più da molto tempo. Passa dalla pace fiscale e più armi per l'autodifesa a… -