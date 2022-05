Serie A, play-off scudetto: accoppiamenti e calendario (Di venerdì 13 maggio 2022) Il conto alla rovescia sta per finire. Domenica 15 maggio scattano i play-off scudetto di Serie A. Virtus Bologna e Olimpia Milano a caccia dello scudetto. Per gli emiliani sarebbe il bis, per i milanesi il ritorno ad una storica abitudine... Leggi su today (Di venerdì 13 maggio 2022) Il conto alla rovescia sta per finire. Domenica 15 maggio scattano i-offdiA. Virtus Bologna e Olimpia Milano a caccia dello. Per gli emiliani sarebbe il bis, per i milanesi il ritorno ad una storica abitudine...

Advertising

sportli26181512 : Juve Under 23, #DeWinter: “Renate battuto perché siamo gruppo”: L'esterno bianconero racconta il turno play off vin… - infoitinterno : Play - off Serie C, il Catanzaro pesca il Monopoli. - - robdeangeliss : Play off serie C, Luperini gol e il Palermo passa all'ultimo respiro con la Triestina - tuttofrosinone : Serie B, scattano i play off: stasera Ascoli-Benevento, domani Brescia-Perugia. Le aperture - giornalemolise : Calcio a 5, #C1, domani al Palaunimol la finalissima play off tra #Campobasso e Colli al Volturno. In palio la seri… -