Serie A | Cagliari-Inter | data | orario e diretta TV

Leggi su intermagazine

(Di venerdì 13 maggio 2022) Come seguire, match della trentasettesima giornata dellaA 2021/2022 LaA 2021/2022 si avvia alla conclusione e nel fine settimana si appresta a vivere la penultima giornata. Tra i match in programma c’è anche quello tracon calcio di inizio fissato per le ore 20:45 di domenica 15 maggio: ecco come seguire il match inTV e streaming.in streaming La sfida dell’Unipol Domus stadium tra rossoblu e nerazzurri sarà visibile in esclusiva su DAZN, tramite pc, smartphone e tablet con la visione contemporanea su più dispositivi. DAZN logo is seen prior to theA football match between FCnazionale and Hellas Verona. FC ...