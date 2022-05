Scuola d’estate: laboratori scrittura, potenziamento lingua inglese, relazionalità. Proposte per i collegi docenti (Di venerdì 13 maggio 2022) Anche nell'anno scolastico 2021/22, dopo l'esperienza positiva dello scorso anno, ritorna il Piano estate. In totale quasi 300 milioni di euro per attività finalizzate al recupero degli apprendimenti degli studenti. Quest'anno una parte viene dedicata alla nuova emergenza: agli studenti profughi dell'Ucraina. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 13 maggio 2022) Anche nell'anno scolastico 2021/22, dopo l'esperienza positiva dello scorso anno, ritorna il Piano estate. In totale quasi 300 milioni di euro per attività finalizzate al recupero degli apprendimenti degli studenti. Quest'anno una parte viene dedicata alla nuova emergenza: agli studenti profughi dell'Ucraina. L'articolo .

