Advertising

La Gazzetta dello Sport

Notte magica per Sergioquella di mercoledì. Il coach della Virtus ha celebrato due successi in un colpo solo: da allenatore la conquista dell'Eurocup che vale il ritorno in Eurolega del club bolognese dopo 14 anni, ...... prima squadra italiana a vincerla, e ci torna mettendo in bacheca una coppa che. Ora la ... Una Virtus lunga, di talento, coesa, ha assorbito i dettami die interiorizzato tutte le ... Scariolo: "Mi mancava una coppa europea. La mia Virtus è come l'Inter" Il coach della Virtus Segafredo Bologna è tornato a parlare dopo il successo in EuroCup che spalanca le porte all'EuroLega. PRIMA VITTORIA EUROPEA Ho ...Sergio Scariolo protagonista su La Gazzetta dello Sport. Ecco alcune delle dichiarazioni del coach della Virtus Segafredo Bologna.