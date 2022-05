SBK | Pedercini cambia ancora | all' Estoril con Isaac Vinales - News

(Di venerdì 13 maggio 2022) Ennesimo acquisto per Lucio, manager dell'omonimo TPR , squadra Kawasaki iscritta nella classifica dedicata ai team Indipendenti, quest'anno in azione con Loris Cresson ad Aragòn e Leon ...

motosprint : Nuovo acquisto per il team Pedercini ?? - Motorsport_IT : #WorldSBK | Isaac Vinales torna nel mondiale con Pedercini all'Estoril

...passata stagione in, il cugino di Maverick ha già guidato la Ninja ZX - 10RR, correndo per l'Orelac della famiglia Calero. Per lui, una incognita in meno da affrontare. Isaac e Ninja:c'...smentisce Cresson: "Non ha adempito ai suoi doveri" SBK, Pedercini cambia ancora: all'Estoril con Isaac Vinales La squadra Kawasaki di Lucio schiererà in Portogallo il cugino di Maverick, già conoscitore della Ninja ZX-10RR ...Dopo la brusca separazione con effetto immediato tra Loris Cresson e il team Pedercini, sarà Isaac Vinales a salire sulla Kawasaki del team di Lucio Pedercini nel round dell’Estoril, tornando così nel ...