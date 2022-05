Roma Science Van 2022: ecco quando, il programma completo (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma – Per il quarto anno consecutivo, Roma Science Van torna con un weekend all’insegna di scienza e intrattenimento, con spettacoli e laboratori per ogni età. Progetto promosso da Roma Culture e vincitore di Eureka! Roma 2020-2021-2022, Roma Science Van animerà Piazza Fabrizio De André alla Magliana venerdì 27 maggio dalle 15.30 alle 19.00, sabato 28 e domenica 29 dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.00. Le attività in programma: “Virus e batteri – Avventure nel mondo dei microrganismi” Attività interattiva nel corso della quale i partecipanti scoprono le principali caratteristiche di virus e batteri e i processi che portano al passaggio dei virus dagli animali agli uomini e all’insorgere di epidemie. “Space Bingo: una ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 13 maggio 2022)– Per il quarto anno consecutivo,Van torna con un weekend all’insegna di scienza e intrattenimento, con spettacoli e laboratori per ogni età. Progetto promosso daCulture e vincitore di Eureka!2020-2021-Van animerà Piazza Fabrizio De André alla Magliana venerdì 27 maggio dalle 15.30 alle 19.00, sabato 28 e domenica 29 dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.00. Le attività in: “Virus e batteri – Avventure nel mondo dei microrganismi” Attività interattiva nel corso della quale i partecipanti scoprono le principali caratteristiche di virus e batteri e i processi che portano al passaggio dei virus dagli animali agli uomini e all’insorgere di epidemie. “Space Bingo: una ...

Advertising

Lopinionista : Roma Science Van 2022: ecco quando, il programma completo - tusciatimes : Roma Science Van torna con un weekend di scienza e divertimento - - EngLit14 : RT @Essenglish: Literature and Science : 1922-2022. “Sapienza” – Università di Roma, 30-31 March 2023. #essecfp. - MyosotisCoop : Tra le attività in programma nell'ambito della manifestazione vi segnaliamo quelle di Science and the City! ?? Tanti… - SatokoS_PhD : RT @mediainaf: ?? Da lunedì #9maggio a mercoledì #11maggio torna @pintofscienceIT – e torna nei pub! Ecco tutti gli eventi di astronomia e a… -