Reaction WhatsApp, ecco come si usano nel modo corretto (Di venerdì 13 maggio 2022) Ormai molti di voi se ne saranno sicuramente accorti nelle scorse ore: le Reaction di WhatsApp, annunciate ufficialmente negli scorsi giorni da niente di meno che Mark Zuckerberg in persona, sono giunte finalmente anche nel nostro Paese. WhatsApp Reaction, 13/5/2022 – Computermagazine.itUna volta che riceverete un messaggio, vi basterà quindi tenere premuto sullo stesso e selezionare la "faccina" prescelta, per replicare alla chat. Le Reactions di WhatsApp non sono nulla di nuovo ne tanto meno di rivoluzionario, ma l'introduzione di questa nuova pare sia stata particolarmente gradita per la sua immediatezza e facilità d'utilizzo. WhatsApp Reaction, 13/5/2022 – Computermagazine.itWhatsApp Reaction, ...

mbic91 : RT @widowmaaker: Tutti si lamentano delle reaction su whatsapp, io penso menomale così se la gente non vuole più rispondere le può usare e… - widowmaaker : Tutti si lamentano delle reaction su whatsapp, io penso menomale così se la gente non vuole più rispondere le può u… - PescaAngela : RT @LolloNicolao: Da oggi avrete iniziato a vederle all'interno delle vostre #chat anche in Italia. Sono arrivate le #reaction su #Whatsapp… - bombalessandro : con le reaction ai messaggi su Whatsapp diciamo pure addio ai ghosting di fine discorso - stedipi : Ma se ne sentiva la necessità delle reaction su WhatsApp? #commentodavecchio -