Patente nautica, slitta l'entrata in vigore dei nuovi quiz (Di venerdì 13 maggio 2022) slitta la data di entrata in vigore dei nuovi quiz per gli esami per la Patente nautica. Il ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili ha infatti posticipato al primo giugno l'ingresso del nuovo esame Patente nautica, anziché al 14 maggio come previsto inizialmente dopo l'approvazione del Decreto Patenti. Patente nautica, nuovi quiz dal primo giugno Da lunedì 16 maggio, le Motorizzazioni e le Capitanerie di Porto avranno la possibilità di sospendere gli esami o, in alternativa, applicare i vecchi quiz fino al prossimo primo giugno. "Ci aspettavamo un ritardo per l'avvio della nuova procedura, dovuta all'informatizzazione dei quesiti e alle correzioni dei ...

