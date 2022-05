Notebook gaming | 6 cose da considerare prima di acquistarne uno

Leggi su pantareinews

(Di venerdì 13 maggio 2022) Ihanno conquistato largo spazio all’interno del mercato dei PC portatili e non sono esclusiva dei giocatori di tutto il mondo perché hanno le migliori specifiche tecniche si possano trovare. Questo li rende degli ottimi dispositivi per chi li utilizza anche per lavoro quando si devono usare software impegnativi come quelli per la grafica o l’editing video o di simulazione in ambito ingegneristico. Ovviamente sono anche i laptop ideali per chi con il PC ci gioca ed ha bisogno di tanta potenza sia per il processore grafico che per la CPU. I migliorida gioco del 2022, cosaUn laptop da gioco è un modo perfetto per divertirti con i giochi più recenti mentre sei in movimento o in una casa in cui lo spazio è limitato. Ci sono diversi ...